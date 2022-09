Zonneveld stuurt wereldkampioen Wright naar huis, missers kosten Van Gerwen de kop

Topklasse-de­buut voor vrouwen DSE: ‘We liepen niet verslagen van het veld af’

Voor de eerste wedstrijd in de topklasse, het hoogste amateurniveau bij de vrouwen en een treedje onder de Eredivisie, kwam FC Eindhoven op bezoek in Etten-Leur. DSE verloor met 0-1, maar liep met opgeheven hoofd rond. ,,Zoals van tevoren afgesproken liepen we niet verslagen van het veld af.”

22:06