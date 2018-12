Zonderland pakt derde wereldtitel, Oranje plaatst zich voor WK

In voetballandschap is november ook een goede maand. De Leeuwinnen plaatsen zich na twee play-offs-wedstrijden tegen Zwitserland voor het WK 2019 in Frankrijk. Thuis wordt er met 3-0 gewonnen, waardoor de return een formaliteit lijkt. In Schaffhausen komt het WK-ticket toch onder druk te staan. Anouk Dekker pakt al na zeven minuten rood. Vivianne Miedema maakt in de 52ste minuut met de 0-1 aan alle onzekerheid een einde: Nederland gaat naar het WK in Frankrijk. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 1-1.