Zonder pech of fouten wordt Schulting ‘gewoon’ allroundkampioen

Het gaat goed met de olympisch kampioene. Voor de Winterspelen van 2018 was ze grillig, sinds haar onverwachtse goud groeit haar zelfvertrouwen en daarmee ook haar palmares. ,,Daar word je ook zelfverzekerd van.” Al blijft haar woordkeuze nog steeds des Schultings: ,,Het is hier wel chill.” In Debrecen is ze titelverdedigster. Geen twijfel mogelijk over de topfavoriete voor dit weekeinde, al betekent dit niet dat ze haar concurrenten zomaar onderschat, zegt ze direct. ,,Ik onderschat niemand. Dat is de belangrijkste les.”

Het Nederlands team is sinds zondag in Debrecen, de tweede stad van Hongarije. In 2013 was dit tevens de locatie voor de WK. Maar Schulting, destijds 15 jaar, was er toen niet bij. In haar woorden: ,,Toen zat ik nog niet in de roulatie.” Er wordt vanaf vrijdag gereden in de hypermoderne Fönixhal, een evenementenhal waar Epke Zonderland, provinciegenoot van Schulting, in 2005 Europees kampioen werd. ,,Deze hal is lang niet in gebruik geweest. Ze hebben er nu een vloer in gelegd, maar het ijs is dus nog best wel smerig door alle stof die nog in de hal ligt, al wordt het met de dag beter.”