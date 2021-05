Zondag kans op buien tijdens GP van Spanje

Komende dagen is het weer in Montmeló, waar het Circuit de Catalunya zich bevindt, dik in orde. De zon laat zich regelmatig zien en het blijft zo goed als droog in de omgeving van Barcelona. Vooral vrijdag in de namiddag is een enkele bui niet uitgesloten. Zaterdag belooft dan weer een stralende dag te worden met veel zonneschijn. Perfect weer op komst dus voor de kwalificatie, die om 15 uur begint. Met dik 26 graden is het ook nog eens behoorlijk warm.