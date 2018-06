Zoet op de radar van Napoli, Mourinho op zoek naar derde keeper

Jeroen Zoet is opnieuw in beeld gekomen bij Napoli. De keeper wil deze zomer graag een transfer naar het buitenland realiseren, maar is nog altijd in Eindhoven actief. Napoli was ook vorig jaar al op de markt voor de doelman van PSV, maar maakte toen een andere keuze.



De eerste vraagprijs voor Zoet zou uitkomen op ongeveer 6 miljoen euro, zo meldt het Italiaanse Areanapoli. Zoet stond in het verleden onder meer ook op de radar bij het Britse Newcastle United. In Engeland eindigt de transfermarkt al op 9 augustus. Eerder deze maand dook in Spanje een bericht op dat hij bij FC Barcelona in beeld kan komen als tweede doelman, maar daar is vooralsnog niets van geëffectueerd.



Nu het contract van Zoet bij PSV in 2019 afloopt, kan PSV voor hem geen enorm hoge prijs meer vragen. Als hij in Eindhoven blijft en zijn contract niet verlengt, is hij volgend jaar transfervrij. PSV liet eerder al doorschemeren het zover niet te willen laten komen en als hij op 1 september (einddatum van de transfermarkt) nog PSV'er is, zal Zoet een nieuwe aanbieding krijgen waarmee hij zichzelf kan verbeteren.