Zoet kan Atalanta niet afstoppen

Advocaat twijfelt over Bijlow, maar niet aan Bas Nij­huis

12 maart Dick Advocaat heeft volgens eigen zeggen nog geen besluit genomen over de plek onder de lat zondag in de kraker tegen PSV. Justin Bijlow heeft de hele week voluit kunnen meetrainen, maar omdat de doelman eerder na een rentree tegen eerst Willem II en later AZ snel weer in de ziekenboeg verdween, zijn er twijfels.