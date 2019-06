Zodra de bal rolt, tellen de bedenkingen niet meer

Door Joost de Jong



,,Het water in de douches was koud’’, zei de Braziliaanse linksback Filipe Luís deze week nadat hij met de nationale ploeg voor het eerst had getraind in stadion Pacaembu in São Paulo, een van de trainingslocaties tijdens deze Copa América. Na het WK van 2014 en de Olympische Spelen van 2016 kunnen in Brazilië voor het derde grote sportevenement in vijf jaar de improvisatiedraaiboeken weer uit de kast.