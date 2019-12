Zo ziet de ‘winterstop’ in de Premier League eruit

Om de zendgemachtigden tevreden te houden is ervoor gekozen om een speeldag in tweeën te splitsen. In het weekend van 8 februari komen slechts acht clubs in actie. De andere twaalf ploegen spelen een week later. Tussen twee wedstrijden van één club zit daardoor minimaal dertien dagen. Dat is vergelijkbaar met de winterstop in Spanje en Italië (zie onder). De spelers van Chelsea en Manchester United krijgen vanwege Europese verplichtingen zelfs zestien dagen rust.

FA Cup

Vele trainers, onder wie Louis van Gaal, pleitten in het verleden voor een winterstop in de Premier League. Niet alleen vanwege blessures van spelers in de overvolle competitie, maar ook vanwege de mindere resultaten van de nationale ploeg van Engeland. De verwachting is dat enkele Engelse clubs net als de eredivisieclubs in Zuid-Europa een trainingskamp opslaan. Ploegen in de Premier League mogen in de korte winterbreak echter geen (lucratieve) oefenwedstrijden spelen. Liverpool FC deed dat vorig jaar vanwege de vroeger uitschakeling in de FA Cup.