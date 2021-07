Zo ziet de nieuwe Formule 1-bolide voor 2022 eruit

Olympische Spelen Jackie Groenen na een week in Japan: ‘Voelt niet alsof we hier niet welkom zijn’

15:57 Meer en meer olympische sporters arriveren in Japan, waar de Oranje Leeuwinnen al een week trainen. Jackie Groenen (26) vertelt over haar bedenkingen vooraf, de beperkingen en het hartelijke onthaal. ,,We zijn met open armen ontvangen.”