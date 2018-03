Zo werkt Max toe naar de GP van Australië

Door Arjan Schouten



Vandaag



In het Engelse Milton Keynes maakt Max Verstappen het laatste voorbereidingswerk af in de simulator. Voorafgaand en ook na races – en dus ook de wintertests - is de fabriek van Red Bull Racing de werkplek van de Limburger.

Morgen

In Engeland ondergaat Verstappen nog enkele medische tests, alvorens hij ’s middags naar Nederland vliegt. Daar heeft hij ’s avonds sponsorverplichting waar hij bij aanwezig dient te zijn.

Zaterdag

Vanuit Nederland vliegt Verstappen vandaag naar Monaco, voor een laatste dagje thuis. Net zoals zijn vader vroeger woonde in het prinsdom, heeft ook Verstappen junior er sinds 2016 een appartement.

Volledig scherm Monaco. © EPA

Zondag

Tijd voor traditioneel de grootste verplaatsing op de Formule 1-kalender. Vandaag vliegt Verstappen vanuit Nice naar Melbourne, Australië.

Maandag

’s Avonds landt Verstappen op Tullamarine Airport, waar vervoer wacht voor de rit van een klein uur naar zijn onderkomen in Melbourne.

Volledig scherm Het Formule 1-seizoen 2018: een overzicht van de circuits, races, wagens, teams en coureurs. © ANP

Dinsdag

Ja, zelfs een topatleet als Max Verstappen moet even bijkomen van een vliegreis van ruim twintig uur. Deze dinsdag is dan ook in het weekschema opgenomen als Recovery Day. Relaxen is het devies. En ’s middags even uitlopen met zijn personal trainer Jake Aliker.

Woensdag

’s Morgens doet Verstappen rek- en strekoefeningen. ’s Middags is er tijd voor een promotionele activiteit met werkgever Red Bull. Een jaar terug racete hij samen met Daniel Ricciardo in een mini-speedboot over de Yarra River.

Volledig scherm Daniel Ricciardo (rechts) en Max Verstappen scheuren over de Yarra River. © Photo News

Donderdag

Mediadag. Voor de nationale en internationale pers het moment om Verstappen het lijf van het hemd te vragen. Mogelijk wordt hij door de FIA opgeroepen om aan te schuiven bij de internationale persconferentie. Zo niet, dan wachten twee kleinere sessies in het Engels en Nederlands.

Vrijdag

De RB14 mag eindelijk het 5,3 kilometer lange circuit van Albert Park op. Twee keer anderhalf uur, voor de eerste twee vrije trainingen. Om 12.00 en 16.00 uur plaatselijke tijd.

Volledig scherm Max Verstappen. © EPA

Zaterdag

Kwalificatiedag. Maar eerst nog een vrije training, om 14.00 uur. Drie uur later (7.00 uur Nederlandse tijd) wacht de eerste kwalificatie van 2018. Het moment waar Verstappen eindelijk echt inzicht krijgt in waar zijn bolide staat ten opzichte van de concurrentie.

Zondag

De dag van de race. Zet u wekker vroeg, want om 7.10 uur Nederlandse tijd (16.10 uur lokale tijd) gaan de lichten uit op Melbourne Park, waar Verstappen vorig jaar vijfde werd.