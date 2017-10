Zo werkt de verkiezing

Op alle sportverenigingen die ons land telt, kom je ze wel tegen: dat superlid zonder wie alles in het honderd zou lopen, de vrijwilliger die vaak onzichtbaar zijn werk doet voor velen, of het nu gaat om de boekhouding of het wassen en strijken van shirts. Hen willen we in het zonnetje zetten met de verkiezing Clubhelden van de amateursport. Voor deze bijlage gingen we alvast op zoek naar wat voorbeeldhelden.



Ken jij zelf zo’n clubheld die enorm veel tijd in de club steekt? Meld haar of hem snel aan en wie weet wint jullie club de hoofdprijs van 10.000 euro. De stembussen zijn vanaf nu geopend.