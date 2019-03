Zo vlak voor de seizoensstart wil geen coureur meer praten

Door Arjan Schouten Toch eens voorstellen bij de volgende media-enquête: verplaats die traditionele mediadag van de heren coureurs voorafgaand aan de eerste GP gewoon eens naar vrijdag. Ga donderdag eerst eens racen op Albert Park met twee vrije trainingen en sleep die coureurs daarna pas voor de camera’s. Het heeft gewoon geen zin, zo. Wat moeten ze nog zeggen, nu het seizoen bijna start? In Barcelona zijn ze alle twintig bij de wintertests al acht dagen lang gebombardeerd met vragen over hun verwachtingen voor komend Formule 1-seizoen. Allemaal vertelden ze daar uit den treure dat ze een klein beetje een idee hebben van waar ze staan, maar dat we na de GP van Australië pas écht iets weten over de krachtsverhoudingen. En wat is er precies op het asfalt gebeurd tussen die laatste testdag in Barcelona en vandaag? Niks. Dus heeft het ook weinig nut om vervolgens voor ook maar enige actie op het asfalt de heren coureurs weer op te trommelen voor bespiegelingen over het startende seizoen waar ze weinig boeiends meer over te melden hebben. De strekking van alle antwoorden, vandaag in Melbourne? Laat het circus maar snel beginnen, dan zien we allemaal waar we staan.

Hoe droevig ook, het overlijden van wedstrijdleider Charlie Whiting zorgde er vandaag tenminste nog voor dat de mediadag nog enige inhoud kreeg. Bij iedereen werd een reactie gehaald. Maar net als een dag eerder op het podium op het volgepakte Federation Square in hartje Melbourne had niemand nog iets interessants toe te voegen over seizoen 2019. In de paddock van Albert Park ging het tijdens de persconferentie met kopstukken Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Robert Kubica zelfs een tijdje over Crocodil Dundee en Australische accenten. Vermakelijk, hoor. Hartstikke grappig dat Vettel voor een Duitser best een aardige imitatie van een Aussie in huis heeft. Maar als dat het boeiendste moment van de eerste dag op het circuit is waar je als sport bovendien mee moet pronken op de sociale media, dan moet je je toch af gaan vragen of het format nog wel helemaal in orde is.



Doe die eerste mediadag in Melbourne in 2020 dus eens een dagje later, als er ook wat te vertellen valt. Ga desnoods eerst kwalificeren. Gratis tip uit Nederland. Al gaat dit natuurlijk nooit gebeuren, maar dat begrijpt u.