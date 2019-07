Zo speelden Federer en Nadal hun epische eindstrijd uit 2008

ReconstructieWimbledon maakt zich op voor een clash tussen twee van de grootste tennissers aller tijden. Rafael Nadal en Roger Federer spelen vrijdag om een plek in de finale. Het is de eerste ontmoeting in Londen sinds de finale van 2008, die uitmondde in misschien wel de beste en mooiste tenniswedstrijd ooit. Een terugblik op de kraker van 6 juli 2008.

Nadal-Federer, het is al vijftien jaar een affiche om van te watertanden. Of het nu de eerste keer is in 2004, in Miami, of onlangs voor de 39ste keer in de halve finale van Roland Garros in Parijs, tennisliefhebbers krijgen immer kriebels in de buik.

Volledig scherm Rafael Nadal en Roger Federer in de finale in 2008. © Getty Images Vrijdag staan de Spaanse gravelgigant en de Zwitserse grasspecialist voor de 40ste keer tegenover elkaar. Op ‘heilige’ grond in Londen. Een duel waarbij automatisch de herinneringen teruggaan naar die fameuze achttiende onderlinge confrontatie, op 6 juli 2008, een kraker die uitgroeide tot epische, bijna mythische proporties. Misschien wel de moeder aller tenniswedstrijden. Door het scoreverloop, het ongekend hoge niveau, door de wisselende kansen, de lengte en de toch verrassende naam op de The Gentlemen’s Singles Trophy, de prijs van het meest tot de verbeelding spreken tennistoernooi op aarde. In het theater van Federer won ‘grashater’ Nadal, na vijf zinderende én slopende sets in 4 uur en 48 minuten: 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7.

De finale van 2008 was al de derde achtereenvolgende finale op Wimbledon tussen Nadal en Federer, maar in tegenstelling tot de eerste twee gewonnen finales stond King Roger in de laatste van de trilogie bol van de spanning.

‘Hou je smoel’

Quote Niemand ziet ooit nog een betere, mooiere en spannender wedstrijd. Björn Borg Een dikke maand eerder was hij in de finale van Roland Garros afgedroogd, afgeschminkt en vernederd door Nadal (6–1, 6–3, 6–0). De mokerslag op het Franse gravel dreunde door op het Engelse gras. Nadal won de eerste twee sets (6-4, 6-4) en leek ook in Londen - het domein van de nu wanhopige én gefrustreerde Federer - oppermachtig. Toen een fan hem toeriep ‘C’mon, Roger’ viel zelfs de immer beschaafde Federer volledig uit zijn rol. ‘Hou je smoel'!, beet hij de supporter giftig toe.

Volledig scherm Rafael Nadal na de laatste klap tegen Roger Federer in 2008. © EPA Tot in de slotfase van de derde set het tij voor Federer plots keerde. Nadat het duel vanwege regen bijna anderhalf uur was stilgelegd, won de Zwitser de derde en vierde set in twee zinderende, zelden vertoonde tiebreaks. Vooral de afsluiting van de al meesterlijke set 4 is legendarisch. Nadal leidde met 5-2 in de tiebreak en was twee opslagen af van de overwinning. Tot ook bezweek onder de spanning. Hij blokkeerde met een dubbele fout en een ongewoon zwakke backhand.

Federer, die tijdens de finale slechts één van veertien breekpunten verzilverde, kwam terug tot 7-7, waarna hij een magistrale backhand in petto had op een al even fenomenale klap van Nadal: geen matchpoint Nadal, maar setpunt Federer, die op 10-8 toesloeg voor de beslissende vijfde set. Over de bewuste return zei Federer later dat het zijn beste punt ooit was. In de meeslepende apotheose, waarin het elke game ongelooflijk spannend was, sloeg Nadal op de rand van de invallende duisternis toe met 9-7.

Volledig scherm Rafael Nadal in extase na de zege op Roger Federer in de Wimbledon-finale van 2008. © Getty Images

John McEnroe, co-commentator voor de BBC, stamelde met de microfoon voor zijn neus dat ‘dit de mooiste wedstrijd ooit was’. ,,Wat een spanning, wat een niveau, wat een ontknoping”, zei de tweevoudig Wimbeldon-winnaar. Björn Borg, zelf ooit koning van Londen met vijf overwinningen, zat ademloos in de royal box. ,,Dat ik hier bij mocht zijn... Prachtig. Niemand ziet ooit nog een betere, mooiere en spannender finale.” Daar kan de halve finale van vrijdag op voorhand waarschijnlijk niets aan veranderen.