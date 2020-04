Zo neemt dode club afscheid van de fans

NAC geen voorstan­der van promotiere­ge­ling zonder degradan­ten uit de eredivisie

13:10 Dat NAC in het seizoen 2020/2021 opnieuw in de eerste divisie uitkomt, daarover lijkt weinig twijfel te bestaan. De vraag is nu, als de KNVB vrijdag officieel de stekker uit de eredivisie en eerste divisie trekt, hoe de promotie- degradatieregeling eruit komt te zien en uit hoeveel clubs de eerste divisie in het nieuwe voetbaljaar bestaat.