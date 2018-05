Zo nam Camp Nou afscheid van Andrés Iniesta

Zo vaak scoorde Iniesta namelijk niet in het shirt van FC Barcelona. 57 doelpunten slechts, in liefst 673 wedstrijden dus. Een karig aantal, zeker voor een speler met de bijzondere kwaliteiten van Iniesta. Een groot probleem heeft niemand er trouwens ooit van gemaakt. Het spel van Iniesta draaide nooit om doelpunten. Het draaide om plezier, om samenspel, om balbezit, om de liefde voor de bal. Vijftien jaar speelde hij op het middenveld van de Spaanse topclub, waar hij al op zijn elfde jaar terechtkwam in La Masia . Hij leerde er stap voor stap hoe het spel gespeeld moest worden, volgens de basisprincipes van Johan Cruijff.

Voetbalmaatjes

Onder Louis van Gaal maakte hij in 2002 zijn debuut en daarna werd hij onder Frank Rijkaard langzaam een belangrijke kracht. Onder diens opvolger Pep Guardiola groeide Iniesta, samen met zijn voetbalmaatjes Xavi en Lionel Messi, uit tot vaste kracht in misschien wel het beste clubteam aller tijden. Later beleefde hij ook nog succesvolle jaren onder Luis Enrique en dit seizoen was hij onder Ernesto Valverde ook weer goud waard. Hij speelde liefst 39 wedstrijden in alle competities. Een mooi aantal voor een speler op zijn leeftijd, maar hij vindt het tijd voor iets anders. Waar die nieuwe uitdaging ligt, zal Iniesta waarschijnlijk snel bekendmaken.

Na tachtig minuten werd Iniesta onder een klaterend applaus van het veld gehaald. De supporters in Camp Nou scandeerden in de tien minuten daarna nog met bijna 100.000 supporters luidkeels zijn naam. Voor de wedstrijd was er ook al een mooi eerbetoon van de supporters, die met een groot menselijk mozaïek zijn naam in de tribune schreven. Ook Iniesta's leeftijdsgenoot Xabier Prieto kreeg voor de wedstrijd en in de slotfase een mooi en welverdiend afscheid, na vijftien seizoenen trouwe dienst voor Real Sociedad. Volgend seizoen zal het even gek zijn om FC Barcelona te zien spelen. De kwaliteit in de voorste linie (zeker met de aanstaande komst van Antoine Griezmann) zal groot blijven, maar het hart van het team verdwijnt. De tijd zal leren hoe lastig zijn vertrek op te vangen zal zijn.