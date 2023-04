Zo makkelijk is starten met tennis: ‘Je hoeft alleen kleding en een racket mee te nemen’

Ooit was beginnen met tennis best omslachtig. Je moest je inschrijven bij een vereniging. De ballotagecommissie kwam er soms nog aan te pas, en als je die doorstond en je aan de kledingetiquette hield, mocht je – na betaling van een aanzienlijk bedrag voor een heel jaar – voorzichtig een balletje gaan slaan.

Maar dan nu: ook als niet-tennislid van een vereniging kun je in no-time terecht op een baan. Via Meet & Play (www.meetandplay.nl of download vooral de app) voer je je eigen woonplaats of postcode in en de datum en tijdstip waarop je wilt tennissen. In een oogopslag zie je op hoeveel kilometer afstand je bij welke club of bij welk centrum je terechtkunt, wat het kost én je kunt direct boeken en afrekenen. Je kunt in de app ook kiezen of je op een binnen- of buitenbaan wilt spelen.

,,We zien, net als bij padellers, onder tennissers een behoefte om zonder lidmaatschap online een baan te boeken of mee te doen aan een activiteit”, vertelt Heleen Rijken van de KNLTB. Meet & Play is speciaal voor deze ‘ongebonden’ sporters ontwikkeld. ,,In 2022 hadden we 96.000 boekingen via Meet & Play en maakten meer dan 200.000 spelers er al gebruik van. Dit jaar groeit vooral het activiteitenaanbod.’’ Zo kun je bij diverse verenigingen een startersclinic tennis volgen, je aanmelden voor open dagen of proeflessen volgen.

Snelle groei

Het gaat snel: steeds meer verenigingen en commerciële sportcentra bieden hun banen en kennismakingsactiviteiten aan via Meet & Play. Een recente nieuweling is Tennisvereniging Delftse Hout, dat z’n binnenbanen aanbiedt. Volgens parkmanager Onno Posthumus is Meet & Play ook een goede manier om eens te proberen of tennis de sport voor jou is. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Posthumus: ,,We hebben zelfs een ‘bowling-systeem’ voor tennisschoenen: we hebben ze hier voor iedere maat beschikbaar. Je hoeft dus alleen je sportkleding aan te trekken en een racket mee te nemen”, aldus Posthumus. ,,Voor ons is Meet & Play een uitkomst omdat – zeker in de zomer als veel leden bij de vereniging op buitenbanen spelen – anders een aantal binnenbanen leeg blijven liggen.’’

De prijzen voor een uurtje tennis met z’n tweeën of vieren variëren van zo’n 19 tot 25 euro per uur. Als het dan bevalt, kun je bij veel verenigingen ook direct terecht voor kennismakingslessen, waarbij een opgeleide tennisleraar je de fijne kneepjes bijbrengt. Raak je helemaal in de ban van tennis? Dan is het al gauw goedkoper om bijvoorbeeld een zomerabonnement (vaak van 1 april tot 1 oktober) bij een vereniging te boeken.