Zo kreeg Peter Bosz te horen dat hij bij Leverkusen was ontslagen

reconstructiePeter Bosz meldde zich maandagmorgen als gewoonlijk in het stadion van Bayer Leverkusen waar zijn selectie op Corona werd getest. Het trainingsschema voor deze week had hij al vastgesteld. Aan de uitvoering kwam hij echter niet meer toe, want ’s avonds werd hij ontslagen.

Het onvermijdelijke nieuws dat na de beschamende 3-0 nederlaag bij laagvlieger Hertha BSC zondag al in de lucht hing, krijgt de 57-jarige trainer te horen in het huis van technisch directeur Rudi Völler in Düsseldorf, zo meldt Bild in een reconstructie van het ontslag. Bosz wordt maandagavond na langdurig crisisberaad ontboden bij de voormalig international van Duitsland.

In huize Völler deelt de clubleiding – voorzitter Fernando Carro, sportdirecteur Simon Rolfes en de gastheer - hem mee dat het einde oefening is. Tegelijkertijd kan oudgediende Peter Hermann op zijn 69ste verjaardag worden gefeliciteerd met zijn nieuwe baan. De ervaren trainer keert in Leverkusen terug als assistent van Bosz’ opvolger Hannes Wolf, die tot het einde van het seizoen de honneurs waarneemt.

De naam van Wolf, trainer van Duitsland onder 18, is in de week voor de fatale nederlaag bij Hertha voor het eerst gevallen bij Bayer Leverkusen. De club denkt dan al aan een mogelijke opvolger van Bosz voor het geval het weer mis gaat. Oliver Bierhoff, bij de DFB verantwoordelijk voor de nationale ploegen, is door Völler benaderd met de vraag of Wolf uitgeleend kan worden.

Völler houdt tot het allerlaatste moment vertrouwen in Bosz en hoopt vurig dat de Nederlander de vrije val van Leverkusen kan stoppen. Tegen beter weten in, zo blijkt zondag in Berlijn. Meteen na de wedstrijd komt de clubleiding bijeen om de penibele sportieve situatie te bespreken.

Op maandagmorgen hebben Carro, Völler, Rolfes en later ook nog Werner Wenning namens de aandeelhouders urenlang overleg. De uitkomst valt in het nadeel uit van de trainer. ,,Met alle waardering voor Peter Bosz kwamen we tot de oplossing dat het zo niet verder kon’’, stelt Völler met pijn in zijn hart. ,,Het doel is goede resultaten en topvoetbal. Dat was niet meer haalbaar.’’

Op dinsdagmorgen krijgen de spelers te horen dat de training die ochtend niet doorgaat. Niet veel later vertelt Rolfes de selectie waarom. Om 10.07 uur brengt Leverkusen het nieuws van de trainerswissel naar buiten. Het tijdperk Bosz in de BayArena is voorbij.