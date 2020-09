Zo gingen de Nederlandse voorgangers van Koeman van start bij Barcelona

Rinus Michels: 3-0 tegen Real Sociedad (5 september 1971)

Rinus Michels vertrok na zijn succesjaren bij Ajax (vier landstitels en de Europa Cup I) in 1971 naar FC Barcelona. Na acht (uit acht) gewonnen oefenduels begon Michels ook in de Spaanse competitie met een zege. Real Sociedad werd met 3-0 verslagen in Camp Nou. Een week later volgde echter al een 3-0 nederlaag in de stadsderby bij Espanyol. Na een derde en tweede plaats werd Michels in zijn derde seizoen kampioen van Spanje, geholpen door de komst van Johan Cruijff. Na dat kampioenschap volgde het WK 1974 als bondscoach van Oranje. In het seizoen 1975/1976 was Michels weer coach van Ajax, maar na een jaar in Nederland keerde hij weer terug in Camp Nou. In zijn tweede periode werd Barcelona twee keer tweede, achter Atlético Madrid (punt minder) en Real Madrid (zes punten minder). In 1978 verloor Barcelona over twee duels in de halve finale van de UEFA Cup van PSV, maar de Copa del Rey werd nog wel gewonnen door een 3-1 zege op Las Palmas.

Johan Cruijff: 2-0 tegen Espanyol (3 september 1988)

Na coaches als László Kubala, Helenio Herrera, Udo Lattek, César Menotti, Terry Venables en Luis Aragonés kwam er in de zomer van 1988 weer een Nederlandse coach naar Camp Nou. Eentje die weinig introductie behoefde bij de Catalaanse fans: Johan Cruijff. Hij begon op 3 september 1988 met een 2-0 zege op stadgenoot Espanyol. Txiki Begiristain en Robert Fernández maakten de goals in Camp Nou. De Braziliaanse verdediger Aloísio en de Engelse spits Gary Lineker waren in dat eerste seizoen de enige niet-Spanjaarden in de selectie van Cruijff. In de zes jaren daarna waren Ronald Koeman, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Richard Witschge, Romário en Gheorghe Hagi de enige 'buitenlanders’ in de selectie van Barcelona, ook omdat Cruijff er altijd maar drie mocht opstellen. Cruijff was tot zijn vertrek in mei 1996 liefst 430 wedstrijden coach van FC Barcelona, waarmee hij vier landstitels won, allen op de laatste speeldag. Daarnaast won hij nog de Copa del Rey, drie keer de Supercopa, de UEFA Cup in 1989 en de Europa Cup I in 1992. In beide Europese finales werd Sampdoria verslagen, de tweede keer door de fameuze vrije trap van Ronald Koeman.

Louis van Gaal: 3-0 tegen Real Sociedad (31 augustus 1997)

Barcelona was in het seizoen 1996/1997 onder Bobby Robson (met een weergaloze Ronaldo) tweede geworden, maar had wel de Copa del Rey en de UEFA Cup gewonnen. Toch was al maanden duidelijk dat Louis van Gaal hem zou gaan opvolgen. Hij was voor voorzitter Josep Lluís Núñez de droomkandidaat na zijn succesjaren bij Ajax. Dat flitsende voetbal zag hij ook in Camp Nou graag gespeeld worden. Louis van Gaal won zijn eerste competitiewedstrijd als coach van FC Barcelona. Op 31 augustus 1997 werd Real Sociedad met 3-0 verslagen door goals van de Braziliaanse aanvallers Rivaldo (2x) en Giovanni. Ruud Hesp en Michael Reiziger waren op dat moment de enige Nederlanders die meededen. Voor de competitiestart in 1997 had Barcelona al vier officiële duels moeten spelen. Skonto Riga werd twee keer verslagen voor een plek in de poulefase van de Champions League, maar landskampioen Real Madrid was over twee duels te sterk in de strijd om de Spaanse Supercopa.

Van Gaal won in zijn eerste seizoen direct de Spaanse dubbel en de UEFA Supercup, door begin 1998 over twee duels Borussia Dortmund te verslaan. In de Champions League presteerde Barcelona minder, met een vierde plek in de poule achter Dinamo Kiev, PSV en Newcastle United. Van Gaal werd ook in zijn tweede seizoen kampioen, maar in zijn derde jaar in Spanje ging de titel naar Deportivo La Coruña. Barcelona komt wel tot de halve finale in de Champions League, maar daarin is Valencia te sterk.



In mei 2000 maakte voorzitter Josep Lluís Núñez, die al sinds 1978 in functie was, bekend dat hij zich niet herkiesbaar stelde voor een nieuwe termijn als voorzitter. Van Gaal besloot zich solidair te verklaren met Núñez en per direct zijn contract in te leveren. Nadat Van Gaal als bondscoach Oranje niet naar het WK 2002 wist te loodsen, keerde hij terug in Camp Nou. Van Gaal beleefde bij zijn terugkeer in Barcelona een moeilijk seizoen. De prestaties in de Champions League waren goed met tien zeges in tien duels, maar in de competitie liep het totaal niet. Toen Van Gaal op 28 januari 2003 ontslagen werd, was de ploeg afgezakt naar de twaalfde plaats met 20 punten achterstand op koploper Real Sociedad.