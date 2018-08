Zo gaven de clubs in de Premier League liefst 1,4 miljard euro uit

TransfergekteVanavond gaat naast de Eredivisie ook de Premier League weer van start. De eerste weken van de competitie zullen dit jaar niet in het teken staan van de transfergeruchten, want in Engeland is de transfermarkt al gesloten. Gezamenlijk gaven de twintig clubs 1,4 miljard euro uit aan nieuwe spelers, terwijl er voor 392 miljoen euro werd verkocht. Hieronder een korte blik op de hoofdrolspelers op de transfermarkt.

Manchester City

Manchester City werd vorig seizoen kampioen met een recordaantal punten (100), overwinningen (32 van de 38 wedstrijden) en doelpunten (106). Niet te overtreffen zou je zeggen, maar met de ploeg van Pep Guardiola valt niets uit te sluiten. Guardiola en zijn spelers willen de perfectie benaderen. Dit seizoen zal echter ook in de Champions League gepresteerd moeten worden. Bovendien slaagden er sinds 1992 pas vier ploegen in om twee keer op rij kampioen te worden in de Premier League: drie keer Manchester United en Chelsea een keer. Riyad Mahrez (voor 67,8 miljoen euro overgekomen van Leicester City) was deze zomer de enige grote aankoop van City. Verder werden alleen de Amsterdamse verdediger Philippe Sandler (PEC Zwolle) en de Australische aanvaller (Melbourne City) voor kleine bedragen aangetrokken.

Uitgaven: 71,2 miljoen euro

Inkomsten: 18,2 miljoen euro

Balans: -53 miljoen euro

Volledig scherm Claudio Gomes, zomeraanwinst Riyad Mahrez, Benjamin Mendy en Bernardo Silva wonnen afgelopen zondag al de Community Shield met Manchester City. © REUTERS

Manchester United

José Mourinho staat al niet bekend als de meest gezellige trainer, maar de Portugees zal zelden zo chagrijnig aan een nieuw seizoen zijn begonnen als vanavond (21.00 uur) tegen Leicester City. Mourinho is boos over de matige beschikbaarheid van zijn sleutelspelers na het WK en de zaken van Manchester United op de transfermarkt. Toch trok United deze zomer weer 82 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De Braziliaanse middenvelder Fred (voor 59 miljoen euro overgekomen van Sjachtar Donetsk) moet gaan zorgen voor meer creativiteit en dynamiek op het vaak zo statische middenveld van United. De Portugese rechtsback Diogo Dalot (19) kwam voor 22 miljoen euro over van FC Porto.

Uitgaven: 82,7 miljoen euro

Inkomsten: 23,3 miljoen euro

Balans: -59,4 miljoen euro

Volledig scherm De Braziliaanse middenvelder Fred was de grote aankoop van Manchester United deze zomer. © Getty Images

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur deed deze zomer helemaal niets op de transfermarkt. Er kwam niemand binnen, er ging niemand weg. Daarmee is het de eerste club uit de Premier League die sinds de start van het zomerse transferwindow (in 2003) helemaal geen spelers heeft aangetrokken. Vincent Janssen keerde wel terug van zijn verhuurperiode aan Fenerbahçe, maar de 24-jarige spits zal waarschijnlijk deze maand nog worden verkocht of verhuurd aan een club in het buitenland.

Uitgaven: 0

Inkomsten: 0

Balans: 0

Volledig scherm De elf van Tottenham Hotspur voor de oefenwedstrijd tegen Girona afgelopen week. © Getty Images

Liverpool

Liverpool maakte vorig seizoen grote indruk met het behalen van de Champions League-finale, maar in de Premier League eindigde de ploeg van Jürgen Klopp ondanks de 32 goals van Mohamed Salah toch nog 25 punten achter kampioen Manchester City. Dit seizoen wil Liverpool dat gat verkleinen, of zelfs gaan voor de eerste landstitel sinds 1989. Alisson Becker (62,5 miljoen), Naby Keita (60 miljoen), Fabinho (40 miljoen) en Xherdan Shaqiri (14,7 miljoen) moeten Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Mohamed Salah daarbij gaan helpen.

Uitgaven: 182,2 miljoen euro

Inkomsten: 14 miljoen euro

Balans: -168,2 miljoen euro

Volledig scherm De Braziliaanse doelman Alisson Becker maakte voor 62,5 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool. © Getty Images

Chelsea

Bij Chelsea was het een onrustige zomer, met alle perikelen rond clubeigenaar Roman Abramovich en de late trainerswissel. Antonio Conte won in twee seizoenen bij Chelsea de Premier League en FA Cup, maar werd na de vijfde plaats van vorig seizoen vervangen door zijn landgenoot Maurizio Sarri. De meer aanvallende ingestelde coach nam zijn oogappel Jorginho (57 miljoen) mee vanuit Napels, maar de grootste verandering bij Chelsea vond plaats onder de lat. Thibaut Courtois vertrok voor 35 miljoen naar Real Madrid, waarna Chelsea 80 miljoen aftikte bij Athletic Bilbao voor de 23-jarige Baskische doelman Kepa Arrizabalaga. Het lukte Chelsea (voorlopig) wel om sterspeler Eden Hazard en Willian op Stamford Bridge te houden.

Uitgaven: 137 miljoen euro

Inkomsten: 36 miljoen euro

Balans: -101 miljoen euro

Volledig scherm De Baskische doelman Kepa Arrizabalaga maakte voor 80 miljoen euro de overstap van Athletic Bilbao naar Chelsea, waarmee hij de duurste doelman ooit werd. © EPA

Arsenal

Bij Arsenal is een nieuw tijdperk aangebroken. Arsène Wenger maakte na 22 jaar plaats voor Unai Emery, de Baskische ex-trainer van Valencia, Sevilla en PSG. Emery haalde met Lucas Torreira, Mattéo Guendouzi, Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner en Sokratis zowel talent als ervaring naar het Emirates Stadium in Londen. De eerste landstitel sinds 2004 lijkt echter nog ver uit zicht voor The Gunners.

Uitgaven: 79 miljoen euro

Inkomsten: 6,4 miljoen euro

Balans: -72,6 miljoen euro

Volledig scherm Mesut Özil sloot na een roerige zomer weer aan bij Arsenal. © Getty Images

Everton

Everton werd vorig seizoen na een roerig jaar achtste in de Premier League, maar dit seizoen willen The Toffees de top zes weer uitdagen. De Portugese coach Marco Silva en technisch directeur Marcel Brands kregen deze zomer alle vrijheid om de selectie te verfrissen en versterken. Spelers als Wayne Rooney, Davy Klaassen, Ashley Williams en Kevin Mirallas maakten plaats voor Richarlison, Bernard, André Gomes, Lucas Digne en Yerry Mina. Twee Brazilianen en drie spelers van FC Barcelona moeten gaan zorgen voor meer creativiteit, snelheid en spelplezier bij Everton. Het optimisme is daarmee terug op Goodison Park, waar de supporters van Everton al sinds 1995 hunkeren naar een nieuwe prijs.

Uitgaven: 91,9 miljoen euro

Inkomsten: 23,8 miljoen euro

Balans: -68,1 miljoen euro

Everton on Twitter 🙌 | We can confirm Yerry Mina and Andre Gomes have joined the Blues from @FCBarcelona! 💙 Mina 👉 https://t.co/6hXQ3ryjyg Gomes 👉 https://t.co/LikFwSp37r

West Ham United

West Ham United zat deze zomer ook niet stil. Na de teleurstellende dertiende plaats van vorig seizoen moest de Schot David Moyes plaatsmaken voor de Chileen Manuel Pellegrini, voormalig succescoach van Villarreal, Real Madrid en Manchester City. Met bijna 100 miljoen euro aan nieuwe spelers toont West Ham United duidelijke ambities voor Europees voetbal. Jack Wilshere kwam transfervrij over van Arsenal, maar voor Felipe Anderson (38 miljoen aan Lazio), Issa Diop (25 miljoen aan Toulouse) en Andryi Yarmolenko (20 miljoen aan Borussia Dortmund) werd wel diep in de buidel getast.

Uitgaven: 99,4 miljoen euro

Inkomsten: 13,5 miljoen euro

Balans: -85,9 miljoen euro

Volledig scherm Engels international Jack Wilshere ging transfervrij van Arsenal naar West Ham United. © Getty Images

Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers is na zes jaar weer terug in de Premier League, nadat de ploeg van de Portugese coach Nuno Espírito Santo vorig seizoen overtuigend kampioen werd in het Championship. Met aankopen als Adama Traoré, João Moutinho, Leander Dendoncker, Diogo Jota en Raúl Jiménez lijken de Wolves zich voorlopig geen zorgen te hoeven maken over degradatie.

Uitgaven: 70,0 miljoen euro

Inkomsten: 18,6 miljoen euro

Balans: -51,4 miljoen euro

Volledig scherm De Belgische verdediger Leander Dendoncker vertrok van Anderlecht naar Wolverhampton Wanderers. © Getty Images

Fulham