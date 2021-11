Zo gaan de Champions, Europa en Conference League na de winter verder

VideoDrie Europese toernooien, drie knock-outfases. Maar met de komst van de Conference League is het vervolg in Europa minder overzichtelijk geworden. Met de apotheose in de groepsfases in zicht schetsen we alvast de scenario's voor 2022.

Hoe zat het de voorgaande jaren ook alweer?

In de Champions en Europa League was de situatie voorheen overzichtelijk. De nummers één en twee uit de groepsfase van beide toernooien plaatsten zich voor de knock-outfase in het nieuwe kalenderjaar. De nummer drie uit de Champions League gleed terug naar de Europa League, die daardoor in het nieuwe kalenderjaar uit 32 ploegen bestond.

En dit seizoen?

De UEFA wilde met de komst van het derde clubtoernooi na de Champions en Europa League meer landen én clubs de kans geven om Europees te spelen. Dat is de Conference League geworden. De opzet van het derde clubtoernooi van Europa werd hetzelfde, alleen ging de groepsfase van de Europa League op de schop. Het deelnemersveld van het tweede Europese clubtoernooi, met onder meer PSV, kromp van 48 naar 32 clubs, ofwel van twaalf naar acht groepen in het hoofdtoernooi. Datzelfde aantal clubs strijdt nu in de groepsfase van de Conference League, waaronder AZ, Feyenoord en Vitesse.

Wat betekent dat voor de knock-outfase?

Met de komst van de Conference League is de knock-outfase in de Europese toernooien een lappendeken geworden. Voor de Champions League verandert er weinig - de nummers één en twee plaatsen zich net als voorgaande seizoenen voor de laatste zestien - maar voor de Europa League zijn er wel aanpassingen aangebracht.



De acht groepswinnaars gaan ‘gewoon’ naar de laatste zestien, maar de nummers twee uit de Europa League-groepen spelen in februari een play-off met de nummers drie uit de Champions League, waaronder dus onder andere Borussia Dortmund. Voor die tussenronde op 17 en 24 februari 2022 wordt op 13 december geloot.

En de nummers drie uit de Europa League?

Daarvoor geldt hetzelfde. Zij spelen met de acht nummers twee uit de Conference League - zelfde data als de play-offronde hierboven - in een tussenronde om een plek bij de laatste zestien van de Conference League. Feyenoord kan zich vanavond met een puntje bij Slavia Praag al kwalificeren voor de achtste finales van de Conference League.

Als PSV vanavond minimaal een punt pakt in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz zijn de Eindhovenaren sowieso verzekerd van de tussenronde in februari voor een eventueel vervolg in de Conference League. Al heeft PSV ook nog altijd zicht op overwintering in de Europa League.

Wanneer zijn dan de achtste finales?

De eerste voor de Champions League al op 15, 16, 22 of 23 februari (eerste duel) en 8, 9, 15 of16 maart (return). Voor de Europa en Conference League zijn de achtste finales 10 en 17 maart.

