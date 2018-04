Zlatan voor sponsorzaken naar WK

Zlatan Ibrahimovic komt weliswaar niet in actie op het veld, maar de Zweedse spits gaat in juni wel zoals aangekondigd naar het WK in Rusland. De 36-jarige aanvaller van LA Galaxy zal wat optredens verzorgen voor zijn persoonlijke sponsoren.

Zlatan mist geen wedstrijden van LA Galaxy, want het Amerikaanse voetbalseizoen ligt tijdens het WK twee weken stil. Wel zal de Zweed wat trainingen overslaan.

,,Hij heeft daar van ons toestemming voor gekregen'', zei voorzitter Chris Klein van LA Galaxy. ,,We hebben dat vooraf al besproken.'' Ibrahimovic stopte na het EK van 2016 als international. De afgelopen weken speculeerde de Zweed echter openlijk over deelname aan het WK. ,,Een WK zonder mij is geen echt WK'', zei de oud-Ajacied onder meer. ,,Als ik wil, ben ik er bij.''

Waar werd gedacht dat hij terug wilde keren in de nationale ploeg, bleek het een reclamestunt. De Zweedse bond bracht donderdag in een officiële verklaring naar buiten dat Zlatan, die 62 doelpunten maakte in 116 interlands, niet terugkomt op zijn besluit om te stoppen.