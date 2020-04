Zlatan trefzeker in oefenduel van Hammarby

Ibrahimovic werd onlangs aandeelhouder van Hammarby en kan in Italië vanwege het coronavirus niet trainen, waardoor hij in zijn eigen land zijn conditie op peil moet houden.



Het contract van Zlatan bij AC Milan loopt in juni af en hij kreeg daardoor ook de vraag van de Zweedse media of hij een comeback gaat maken in Zweden. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik dat niet zou doen, maar ik heb ook al andere dingen gezegd. Ik wil zolang mogelijk voetballen, maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik ben heel tevreden dat ik met de jongens kan trainen.”