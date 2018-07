Zlatan stelt MLS-fans teleur en zegt af voor All-Stars

Overzicht Van Boxmeer tot Et­ten-Leur: Dit zijn de criteriums in Brabant

30 juli Nu de 105de editie van de Tour de France erop zit, is het tijd voor de criteriums. Veel Nederlandse wielrenners stapten maandagavond al op in Boxmeer, waar Daags na de Tour te boek staat als de traditionele Brabantse opener van de criterium-periode. Maar er is meer. In totaal worden de komende weken zes criteriums verreden in Brabant. Een overzicht.