Zlatan ontevreden na rentree: ‘Wilde juichen als een soort God voor AC Milan’

‘Alles is anders in het jaar van de Olympische Spelen’

21:16 Meer dan ooit staan de baanrenners in de belangstelling nu er wordt gerekend op succes bij de Spelen in Tokio. ,,We hebben zo’n kansrijk team. Logisch dat mensen daar naar komen kijken’’, zegt sprinter Jeffrey Hoogland bij de Wooning Zesdaagse in Ahoy.