Zlatan neemt het op voor bekritiseerde Mourinho

Ibrahimovic neemt het in een video op voor Mourinho. De Zweedse aanvaller van Los Angeles Galaxy, die vorig jaar nog voor United speelde, denkt dat Mourinho niet wordt bekritiseerd vanwege de matige resultaten, maar door zijn karakter.



,,Hij krijgt zo veel kritiek om wie hij is'', zegt Zlatan. ,,Ik herken me er wel in. We lopen over van vertrouwen, geloven in dingen en zeggen dat op een bepaalde manier. Ónze manier. Natuurlijk krijg je kritiek als je geen resultaten haalt, maar volgens mij is het nu bij Mourinho puur persoonlijke kritiek. Wij zijn eigenlijk altijd gewoon onszelf. We geloven in wat we doen., tot in lengte der dagen.''