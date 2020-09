Zlatan na doelpunten: ‘Ik ben oud geboren en ga jong dood’

,,Ik ben net als Benjamin Button. Oud geboren, maar ik ga jong dood", zei Zlatan. ,,Als ik nu 20 jaar was geweest, had ik zeker nog twee goals gemaakt. Maar ja, ik ben bijna 39 jaar.” De oud-Ajacied keerde begin dit jaar terug bij AC Milan na een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. Van afbouwen is echter geen sprake. Ibrahimovic leidde Milan afgelopen seizoen naar Europees voetbal en hij gaat ook dit seizoen gewoon door met scoren.

De Zweed was vorige week in Ierland al trefzeker in de voorronde van de Europa League tegen Shamrock Rovers (0-2) en hij maakte maandagavond in San Siro beide doelpunten tegen Bologna. ,,Het team heeft het goed gedaan. Je ziet dat we nog niet op 100 procent zitten, maar het is belangrijk om de competitie goed te beginnen.” Zlatan, die zijn contract in Milaan weer met een jaar heeft verlengd, wil ervoor zorgen dat de 'Rossoneri' weer gaan meedoen om de titel. ,,We hebben hoge ambities. Iedere wedstrijd is een finale voor ons.”