Zlatan mogelijk diep in de nesten: UEFA start onderzoek naar banden met gokkantoor

Gokzaak Zlatan onder vergroot­glas: Trippier en Bendtner werden wél al hard gestraft

15 april Hoe serieus is het bericht dat Zlatan Ibrahimovic wel eens diep in de problemen kan zitten, door als actieve speler mede-eigenaar te zijn van een gokkantoor? Vijf vragen en antwoorden over de precaire situatie van de 39-jarige topspits.