Zlatan: Ik ga ervoor zorgen dat de fans weer kunnen springen van plezier

Ibrahimovic debuteerde in 1999 met het rugnummer 27 bij Malmö FF. De spits stapte al snel over naar 9, het nummer dat hij meestal droeg in zijn carrière, zoals ook in zijn jaren bij Ajax. Bij Juventus had hij ook even 49 op zijn rug staan, bij Internazionale voetbalde hij met het nummer 8 en bij Paris Saint-Germain en Manchester United droeg hij nummer 10. In Amerikaanse dienst bij Los Angeles Galaxy greep Zlatan terug op het nummer 9.