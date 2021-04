Zlatan Ibrahimovic riskeert jarenlange schorsing en megaboete

Van der Breggen slaat Brabantse pijl over wegens verkoud­heid

13 april Anna van der Breggen slaat de Brabantse Pijl woensdag over. De wereldkampioene is nog niet helemaal fit nadat ze de afgelopen dagen last had van een verkoudheid. Volgens een woordvoerder van haar management hebben tests uitgesloten dat er sprake is van een coronabesmetting.