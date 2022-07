Zlatan Ibrahimovic (40) plakt er nog een jaar aan vast bij AC Milan ondanks zware blessure

Ibrahimovic keerde eind 2019 terug bij Milan met als doel om de gevallen topclub weer kampioen te maken. De eigenzinnige Zweed hield woord en kon 2,5 jaar later de ‘Scudetto’ vieren. Eerder stond hij tussen 2010 en 2012 ook al onder contract bij Milan. Afgelopen seizoen was hij goed voor acht treffers in 23 wedstrijden in de Italiaanse competitie. De Zweedse vedette werd in mei geopereerd aan zijn linkerknie, enkele dagen nadat hij met de Milanese club kampioen van Italië was geworden. Het was de eerste landstitel voor Milan sinds 2011.

Ibrahimovic had naar eigen zeggen maandenlang zonder voorste kruisband in zijn linkerknie gespeeld. ,,Ik had in mijn gedachten slechts één doel: mijn teamgenoten en de trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd”, schreef hij in mei op Instagram.



,,Ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Zes maanden lang had ik een gezwollen knie. Ik kon slechts tien keer met de groep meetrainen. Ik heb meer dan twintig injecties laten zetten. De knie is iedere week ‘geleegd’. Iedere dag nam ik pijnstillers. Vanwege de pijn heb ik de afgelopen zes maanden amper geslapen. Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast het veld. Ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Nu heb ik een nieuwe kruisband en een nieuwe trofee”, schreef hij eind mei.