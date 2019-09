Zlatan breekt clubrecord met tweede hattrick van het seizoen

Bekers en De Vries laten concurren­tie staan in ’t Aogje

15 september Er stond geen maat op de winnaars van de Tien van ’t Aogje. Bij de mannen stormde favoriet Colin Bekers meteen de afdaling in na de start op de mooie Haagse Markt. Via een passage na vijf kilometer in 15,37 minuten stormde hij na 10 kilometer nog steeds.