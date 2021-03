Zlatan bij Zweden: schitterende goals en controverses, maar nooit een kwartfinale

Van Vleuten klaar voor ‘slagveld’ in Strade Bianche: ‘Het laatste uur is prachtig’

10:36 ,,Alsof je naar het slagveld rijdt”, omschrijft Annemiek van Vleuten de eerste twee uur van de Strade Bianche. In de wielerkoers die vandaag weer deels over Italiaanse grindpaden voert, is de 38-jarige Wageningse een van de favorieten na haar zeges in Siena de afgelopen twee jaar.