Ziyech trots op klik met Promes: ‘Dit is niet te verdedigen’

VideoAjax-uitblinker Hakim Ziyech is blij met de klik die hij heeft met Quincy Promes. De dodelijke tandem was goed voor een belangrijke Champions League-zege op Lille.

Door een 0-2 overwinning in Frankrijk (goals van Ziyech en Promes, wéér op aangeven van diezelfde Ziyech) heeft Ajax in de laatste groepswedstrijd tegen Valencia in de eigen Johan Cruijff Arena aan een puntje genoeg. Na afloop stond Ziyech dan ook content voor de camera van Ziggo Sport.

Daar kwam uiteraard ook de klik met Promes ter sprake. ,,Ik zie hem vaak lopen", sprak Ziyech. ,,Ik denk dat dit niet te verdedigen valt. Die ballen zijn zó scherp aangesneden. Hij loopt gewoon, ik weet al waar hij is, dus ik hoef alleen maar te kijken waar de bal moet komen. Hij maakt 'm ook schitterend af.”

Over het spel van Ajax was Ziyech gematigd tevreden. ,,We begonnen goed, de eerste aanval was met een goal (van Ziyech zelf, red.). Daarna vielen we heel ver terug. We waren slordig en wonnen niet veel tweede ballen. Zij speelden veel de lange bal, waardoor ze met die grote, sterke spits gevaarlijk konden worden. Dat hebben we goed neergezet in de rust, na een paar kansjes voor Lille hebben we de wedstrijd goed gecontroleerd.”

Over de kansen op een ticket voor de achtste finale was hij helder: ,,De valkuil is dat mensen gaan denken dat het niet meer fout kan. We gaan tegen Valencia nog volle bak, vol voor de winst.”