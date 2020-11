Ziyech met lof overladen na masterclass: ‘Hij strooit met magisch poeder’

SamenvattingHij was de man van de wedstrijd, met een hoofdrol tegen Sheffield United (4-1), en zelfs even trending topic na een pass met een wow-factor. Over Hakim Ziyech waren na zijn transfer naar Chelsea weinig twijfels, maar dat hij zó goed was wist Engeland nog niet. De oud-Ajacied werd na zijn masterclass in de Premier League overladen met complimenten.

Chelsea klopte Sheffield United met ruime cijfers en Ziyech eiste de hoofdrol op. Met een pass om van te watertanden bij de 1-1 van Tammy Abraham en twee fraaie assists werd Marokkaans international de man van de wedstrijd. Engelse media en analytici bij de tv-zenders komen superlatieven tekort om Ziyech te bewieroken. De Daily Express gaf Ziyech vanmorgen zelfs een 10. ,,Ziyech is een schitterende speler. De pass die leidde tot de goal van Abraham was zelfs briljant.”

Engelse (sport)kranten strooiden vanmorgen met lovende koppen: ‘Koopje Ziyech strooit met magisch poeder’, ‘Zijn linkervoet is magisch’, ‘Ster Ziyech straalt’, ‘Masterclass Ziyech’. Veel media zijn het over ding roerend eens: met een transfersom, van veertig miljoen euro van Ajax naar Londen is Ziyech ‘een koopje’. ,,Na het optreden van Ziyech lijkt zijn transfersom van veertig miljoen euro een absoluut koopje. De buitenspeler stal de show en Sheffield had geen antwoord op hem”, schreef de Daily Star.

In een uitgebreide analyse ziet The Telegraph een verschil tussen de uitstraling van Ziyech buiten én binnen de lijnen. ,,Hij ziet er niet uit als een typische voetballer in de Premier League. Sterk? Atletisch? Je ziet het niet. Maar toch kan hij geweldig voetballen. Dat liet hij tegen Sheffield zien. Met schitterende aannames en fraaie passes kleurde Ziyech het duel.”

Ook Frank Lampard, de manager van Chelsea, was onder de indruk. ,,We hebben vorig jaar in de Champions League tegen hem gespeeld. Hij is een speler van wereldklasse. Hij maakt nog meer indruk als je met hem werkt. Dan zie je pas echt hoe iemand is. Hij heeft indruk op me gemaakt met zijn persoonlijkheid en zijn kwaliteiten op het veld. Zeker als je in ogenschouw neemt de Nederlandse competitie nog veel langer stillag dan de Premier League, maar Hakim kwam hier superfit en met zoveel elan binnen... Indrukwekkend.”

