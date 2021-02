Ziyech maakt indruk bij spaarzame basisplaats voor Chelsea tegen Manchester United

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Door Geert Langendorff



Onder een strakblauwe hemel boven Stamford Bridge toonde trainer Thomas Tuchel enkele minuten voor de aftrap van de topper tegen Manchester United zijn zonnigste lach. Voor Hakim Ziyech, sinds het ontslag van Frank Lampard bij Chelsea op een zijspoor beland, had hij een uiterst welkome boodschap. ,,Hakim verdient het om in de basis te staan”, zei de Duitser op guitige toon.



Tuchel staat niet bekend als een grappenmaker. Langs de zijlijn en na afloop van duels kan hij meedogenloos uithalen naar spelers die hem niet zinnen. Dan tuit hij zijn lippen en spuwen zijn ogen vuur. De Engelse media smullen van zijn temperament, maar kennen inmiddels ook zijn eufemismen. Ziyech kreeg in de belangrijkste wedstrijd van Tuchel tot nu toe de voorkeur boven Timo Werner, omdat laatstgenoemde ‘een beetje moe’ was.

‘Moe’, zo lijkt het, is codetaal voor ‘gepasseerd’. Ziyech kreeg deze mededeling van Tuchel te horen, toen de aanvaller na een hamstringblessure worstelde met zijn vorm. Een moeizaam debuutjaar in de Premier League dreigde uit te lopen op een ramp. Donny van de Beek moet gisteren jaloers naar zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax hebben gekeken. Tegen Chelsea kreeg hij voor de zoveelste keer dit seizoen geen speeltijd.

Van de Beek hoeft onder coach Ole Gunnar Solskjaer voorlopig niet te rekenen op een serieuze kans. De spelmaker, die bij Ajax met Ziyech in 2019 Europa betoverde in de Champions League, mag tegenwoordig al blij zijn bij de wedstrijdselectie te zitten. Twee van Nederlands beste voetballers merken in Engeland over weinig krediet te beschikken. Vooral Van de Beek wordt amper serieus genomen.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © EPA

Contrast

Het contrast met Nathan Aké bij Manchester City is enorm. De verdediger herstelt van een spierblessure, maar krijgt eenmaal fit zonder twijfel speeltijd. Trainer Pep Guardiola, die zaterdag met The Citizens tegen West Ham United (2-1) voor de twintigste keer op rij won, rouleert continu. En Aké heeft bij de koploper van de Premier League een behoorlijke status opgebouwd. De Hagenaar geniet het volledige vertrouwen van Guardiola.



Het aanzien van Aké valt in het niet bij dat van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bij Liverpool, maar hij laat Ziyech en Van de Beek ver achter zich. Anwar El Ghazi, zaterdag goed voor de winnende treffer van Aston Villa tegen Leeds United (1-0), krijgt ook veel lof in de Britse media. Zelfs Jaïro Riedewald, lang uit beeld geweest, genereert bij Crystal Palace meer positieve aandacht dan zijn beroemdere landgenoten.

Volledig scherm Anwar El Ghazi. © EPA

Ziyech heeft zijn leven bij Chelsea gisteren mogelijk nieuw leven ingeblazen. De international van Marokko speelde uiterst gedisciplineerd, fungeerde met korte passjes als een nuttige verbindingsspeler en dook regelmatig op in het strafschopgebied. Als Tuchel hem een gemiste kans niet te hard aanrekent, heeft hij de deur opengezet, al moest hij een kwartier voor tijd plaatsmaken voor Timo Werner.

Voor het feest, dat spelen in de Premier League kan zijn, heeft Ziyech in elk geval weer een uitnodiging afgedwongen, terwijl Van de Beek als een muurbloem in de hoek wegkwijnt. Chelsea blijft door het gelijkspel op de vijfde plaats, zes punten achter Manchester United dat tweede staat.

