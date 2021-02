Ziyech-loos Chelsea trakteert Mourinho op vervelende primeur

Thomas Tuchel nam in januari het Chelsea-roer over van Frank Lampard en had in het eerste duel met Wolverhampton Wanderers nog een basisplek in petto voor Ziyech. Tegen Burnley werd de voormalig Ajacied echter rust gegund en buiten de wedstrijdselectie gelaten. Op bezoek bij Tottenham Hotspur moest Ziyech het eveneens doen met een plek op de bank, hoewel hij vooraf had aangegeven honderd procent klaar te zijn voor het Londense onderonsje.