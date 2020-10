Ziyech draagt met eerste treffer bij aan ruime zege Chelsea in Rusland

Video Manchester City wint ruim in Marseille, Olympiakos verliest bij Porto

27 oktober Op bezoek bij Marseille heeft Manchester City ruim gewonnen. In de Franse kuststad werd het 3-0 voor de Engelsen. Door de overwinning gaat de ploeg van trainer Pep Guardiola soeverein aan de leiding in poule C met zes punten uit twee duels.