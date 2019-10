Zirkzee scoort namens Bayern in UEFA Youth League, grote zege voor Simons met PSG

Zirkzee maakte twee jaar geleden de overstap van Feyenoord naar Bayern München. Bij de jeugdteams van de Duitse topclub scoort hij er lustig op los, maar het is voor de jeugdinternational van Oranje onder 19 nog altijd wachten op zijn debuut in de hoofdmacht van Der Rekordmeister.



Xavi Simons (16) won met Paris Saint-Germain met 1-5 in de uitwedstrijd bij Galatasaray. De talentvolle middenvelder uit Amsterdam, die hiervoor jarenlang in de jeugdopleiding van FC Barcelona speelde, kwam niet tot scoren.