Zirkzee na korte vakantie terug op het veld

Keniaanse oud-wereldkam­pi­oen geschorst om gemiste doping­tests

16:58 De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voorlopig geschorst omdat hij drie dopingcontroles heeft gemist. De 27-jarige Manangoi was niet aanwezig op de plekken die hij vooraf had opgegeven. Drie overtredingen van de ‘whereabouts’ binnen een jaar kunnen tot een schorsing leiden.