Zirkzee gaat nummer van Cruijff dragen bij Bayern

De jeugdinternational van Oranje debuteerde afgelopen seizoen in de Bundesliga. In negen competitiewedstrijden maakte Zirkzee vier doelpunten. In zijn eerste twee duels was hij als invaller steeds direct trefzeker. In de Champions League mocht Zirkzee één keer invallen, in de groepswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Hij bleef vorige maand in Lissabon op de bank zitten in de gewonnen finale tegen Paris Saint-Germain (1-0).