Zirkzee drie wedstrijden geschorst na rode prent bij beloften

Zirkzee speelde zich in de derby knap vrij, maar zag dat de keeper eerder bij de bal zou zijn. In een uiterste poging dat te voorkomen, haalde Zirkzee met een stevige tackle hard door op het hoofd van de sluitpost. De arbitrage twijfelde niet en stuurde de Nederlander al na 25 minuten van het veld. Het leidde de uiteindelijke 2-0 nederlaag in.

Door de schorsing moet hij drie wedstrijden vanaf de kant toekijken. Ook in de hoofdmacht mag hij niet in actie komen, al was het zicht op speeltijd daar sowieso al troebel. Toch lijkt hij last te gaan hebben van zijn schorsing. Eintracht Frankfurt heeft goede papieren om de aanvaller over te nemen, maar die club weet dus dat het voorlopig niet over de talentvolle goalgetter kan beschikken.