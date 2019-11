Zilver voor Ter Mors op 1000 meter in Minsk

Jorien ter Mors moet nog even wachten op een wereldbekerzege in het nieuwe schaatsseizoen. De 29-jarige rijdster van Team IKO ging op het zware ijs in Minsk lange tijd aan kop van de ranglijst van de 1000 meter.

In de voorlaatste rit dook wereldkampioene Brittany Bowe alsnog ruim onder de tijd van de olympisch kampioene. De Amerikaanse zegevierde met een baanrecord van 1.15,35. Het was de vijftiende wereldbekerzege voor Bowe op deze afstand.



Het zilver was voor Ter Mors, die finishte in een tijd van 1.15,95. Op de 1500 meter eindigde ze zaterdag in Wit-Rusland als vijfde. De Russin Jekaterina Sjichova pakte brons op de kilometer, op 0,01 seconde van Ter Mors (1.15,96).

Jutta Leerdam (20) greep net naast haar eerste wereldbekermedaille (vierde in 1.16,00). Letitia de Jong (vijfde in 1.16,15), Ireen Wüst (zevende in 1.16,58) en Antoinette de Jong (achtste in 1.16,60) eindigden eveneens in de top tien.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © BSR Agency

Ter Mors had in Minsk vrede met zilver. ,,Ik reed geen toprace”, gaf ze bij de NOS toe. ,,Ik ging in mijn slotronde kapot op dit ijs, net als iedereen eigenlijk. Ik ben van nature een glijder. Daar moet ik mijn snelheid uit halen. Dat was echter op deze ijsvloer niet mogelijk. Met zilver mag ik achteraf niet klagen.”