Zilver voor Nederlandse schaatsters bij ploegenachtervolging

Kroos sluit aan bij Duitse ploeg, Draxler nog twijfelge­val

8:28 Toni Kroos voegt zich vandaag bij de Duitse voetbalselectie die in voorbereiding gaat op de wedstrijd tegen Oranje van maandagavond in Gelsenkirchen. De middenvelder van Real Madrid had van bondscoach Joachim Löw wat dagen rust gekregen.