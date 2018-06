Zijn dit de nieuwe keepers van Juventus en Liverpool?

Firmino

Of het te maken had met een hersenschudding of niet: Loris Karius wordt in Liverpool door velen verantwoordelijk gehouden voor het verlies in de Champions League-finale. Op de persconferentie van de Braziliaanse nationale ploeg gooide Roberto Firmino nog wat extra olie op het vuur in de keepersdiscussie. De aanvaller gaf toe dat hij hoopt op de komst van AS Roma-doelman Alisson Becker, zijn ploeggenoot bij de Seleção. ,,Hij heeft me ook al gevraagd naar Liverpool en hopelijk kan hij naar ons komen, maar ik weet ook dat hij andere aanbiedingen heeft. Zo nu en dan zal ik hem er aan herinneren dat hij ons moet komen helpen, maar de zaak ligt bij zijn vertegenwoordigers. Het zou in ieder geval niet slecht zijn voor Liverpool als hij komt."