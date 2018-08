Zieke Niki Lauda korte tijd op intensive care

Lauda liep tijdens zijn vakantie een fikse griep op en deze werd steeds heviger. Omdat Lauda ook een nierpatiënt is werd hij korte tijd behandeld op de intensive care, maar hij ligt op dit moment weer op een normale afdeling. Volgens de artsen is Lauda bijna volledig hersteld, maar moet hij voorlopig wel rust houden.



Aan OE24 laat een vriend van Lauda weten dat de Oostenrijker volgens zijn artsen zijn activiteiten als eigenaar van een luchtvaartmaatschappij en als adviseur van Mercedes moet terugschroeven wil de 69-jarige Lauda zijn gezondheid behouden.



De Oostenrijker heeft nog een kleine vier weken de tijd om te herstellen voor de volgende race. De Formule 1 zit momenteel in de zomerstop en de volgende Grand Prix is pas op 26 augustus, op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps.