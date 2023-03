Zieke Max Verstappen meldt zich noodgedwongen dag later in Saoedi-Arabië

Verstappen verwacht niet dat zijn problemen gevolgen zullen hebben voor de race in Saoedi-Arabië. ‘Voel me weer goed, na een paar dagen niet fit te zijn geweest door buikgriep’, reageert Verstappen op Twitter. ‘Hierdoor heb ik helaas mijn vlucht een dag moeten uitstellen, waardoor ik pas vrijdag op de baan zal zijn. Tot ziens in Djedda!’