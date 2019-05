Zieke Cilic geeft Djokovic vrije doortocht naar halve finale

Djokovic treft in de halve finale de winnaar van het duel tussen Roger Federer en Dominic Thiem. Titelverdediger Alexander Zverev en vijfvoudig winnaar Rafael Nadal zitten in het andere deel van het speelschema.



De Serviër won het toernooi op het Spaanse gravel in 2011 en 2016. Djokovic begon deze week met een 'bye' in de eerste ronde en boekte daarna twee overtuigende zeges, steeds in twee sets.