Zieke Bologna-trainer Mihajlovic krijgt ereburgerschap

In juli werd de ziekte ontdekt bij de Servische coach. Mihajlovic werd halverwege vorig seizoen aangesteld om Bologna in de Serie A te houden en slaagde daarin met vlag en wimpel. Dit seizoen zat hij door zijn ziekte pas vijf keer op de bank.



Zondag keerde hij na zijn operatie terug bij Bologna, dat de thuiswedstrijd tegen AC Milan verloor (2-3). Een dag later hoorde Mihajlovic dat hij wordt geëerd. ,,Ik ben gelukkig met deze erkenning want het waardeert mij als persoon. Je kan niet van mij houden als coach maar hoe men over mij denkt als mens is voor mij echt belangrijk.”



Begin 2020 krijgt Mihajlovic het erespeldje.