Ziek in Madrid achtergebleven Bale betrapt op potje golfen

Een conflict tussen Real Madrid-trainer Zinedine Zidane en Gareth Bale? De Franse coach wilde er tijdens een persconferentie niets over weten. De afwezigheid van de Welshman bij de Audi Cup in Duitsland was volgens Zidane simpel te verklaren: de speler is ziek. Maar de Spaanse krant El Confidential wist beslag te leggen op een golfende Bale.

Wat het allemaal erger maakte, was dat Bale tijdens de verliespartij van Real tegen Tottenham Hotspur, zijn oude ploeg, een balletje aan het slaan was op het golfterrein van Ciudad Grupo Santander in Boadilla del Monte.

De Welshman die in 2013 voor dik 100 miljoen euro overkwam van Tottenham is persona non grata voor Zidane. Vanaf zijn aanstelling liet de Fransman al weten dat hij niet op Bale rekende. De snelle aanvaller mocht uitkijken naar een andere club. ,,We zoeken zo snel mogelijk een oplossing voor hem”, klonk het een maand geleden nog vanuit Madrid.

Bale stapte vorige week op het vliegtuig naar China voor een transfer naar Jiangsu Suning. Hij kon er een monstersalaris van meer dan 1 miljoen euro per week opstrijken, maar de deal ketste af. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Sommige Spaanse media meldden dat Real de transfer toch tegenhield, maar enkele Britse media weten zeker dat de familie van Bale geen trek had in een avontuur in China.

