Zidane ziet Atlético Madrid als titelfavoriet in Spanje: ‘Dat laten ze iedere wedstrijd zien’

Real Madrid presteert dit seizoen wisselvallig en verloor in de Spaanse competitie al drie keer. De ploeg van Zidane overtuigde woensdag wel in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach (2-0) en wist zo de knock-outfase te bereiken.



,,We kunnen tegen Atlético weer laten zien waartoe we in staat zijn”, zei de Fransman, die nog niet kan beschikken over Eden Hazard. De Belgische aanvaller is op de weg terug na een spierblessure. Dani Carvajal en Federico Valverde zijn na fysieke problemen wel terug in de selectie. ,,De pers roept dat dit een finale wordt. Maar voor ons is iedere wedstrijd een finale. We willen er een geweldige wedstrijd van maken, net als eerder deze week tegen Gladbach.” Real Madrid heeft zes punten achterstand en bovendien al een wedstrijd meer gespeeld dan stadgenoot Atlético.